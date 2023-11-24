В мире начали массово избавляться от долларов

Инвесторы в мире продают доллары самыми быстрыми темпами за год, ожидая снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Об этом пишет газета Financial Times.

По ее информации, управляющие активами в ноябре намерены закрыть 1,6% своих открытых позиций в американской валюте, что является максимумом с ноября прошлого года. Такая распродажа долларовых активов входит в шестерку крупнейших на мировых финансовых рынках за последние 20 лет, уточнили в банке State Street.

Это знаменуют разрушение «необычайно большого избыточного веса доллара США», предположил глава макростратегии банка Майкл Меткалф. Он уточнил, что из-за распродажи ослабление американской валюты может получить дальнейшее развитие.

Процесс отказа мировых стран от доллара США не может быть быстрым, заявил в интервью «Газете.Ru» старший банкир ВЭБ.РФ, бывший замминистра финансов России Сергей Сторчак.

Пределом падения курса доллара в ноябре-декабре 2023 года может стать уровень 85 рублей, рассказал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он уточнил, что в ноябре-декабре курс американской валюты будет находиться в диапазоне 85-90 рублей. На торгах Мосбиржи во вторник курс доллара упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня 2023 года.

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