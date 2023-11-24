Объявлены даты проведения Восточного экономического форума

IX Восточный экономический форум (ВЭФ-2024) пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года. Об этом говорится в сообщении Росконгресса на официальном сайте.

Отмечается, что форум пройдут во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники форума обсудят вопросы ускоренного развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организатором выступает Фонд Росконгресса.

«ВЭФ-2024 традиционно пройдет на высоком организационном уровне, укрепит позиции Дальнего Востока в системе экономических отношений АТР, а главное — поможет найти ответы на поставленные вопросы и вызовы. В повестке Форума, безусловно, будет выполнение поручений Президента России по социально-экономическому развитию инфраструктуры региона», — отметил заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

До этого президент России Владимир Путин распорядился увеличить размер «Дальневосточной ипотеки» до девяти млн рублей.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.