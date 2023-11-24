В России запустят конференцию для обучения инвестициям

Тинькофф запускает новую образовательную инициативу – ежегодную всероссийскую конференцию для обучения инвестициям «Толк — про финансы с толком» с участием представителей финансового рынка России, сообщили в пресс-службе компании. Первая конференция приурочена к семилетию со дня основания «Тинькофф Инвестиций». Она пройдет в формате онлайн-интенсива с 29 ноября по 1 декабря и соберет более 100 тыс. человек.

Цель инициативы — повысить инвестиционную грамотность и развить финансовую культуру жителей России всех групп и возрастов, от школьников до пенсионеров.

В компании пояснили, что программа «Толка» будет устроена таким образом, чтобы за 3 дня провести участников от простейших азов финансовой грамотности до более сложных инсайтов и инструментов в области инвестиций и управления личными финансами на фондовом рынке.

«Это первое подобное мероприятие такого масштаба, с помощью которого мы рассчитываем работать над повышением инвестиционной и финансовой грамотности у россиян всех возрастов», — говорится в сообщении.

На конференции выступят свыше 30 известных спикеров — главы ключевых институтов финансового рынка России, представители компаний-эмитентов, популярные инвесторы, топовые блогеры соцсети «Пульс» и топ-менеджеры «Тинькофф Инвестиций».

Среди них — руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, директор «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Панченко, глава департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин, совладелец, первый заместитель предправления Совкомбанка и другие.

В компании уточняют, что участники могут выбрать один из четырех тарифных планов — как бесплатных, так и за плату.

По словам руководителя образовательных и социальных проектов «Тинькофф инвестиций» Александра Кралькина, еще 10 лет назад было сложно представить, что миллионы россиян начнут инвестировать и заботиться о своем собственном благополучии.

«Разрабатывая концепцию конференции «Толк» мы вышли за пределы традиционного обучения инвестициям. Мы понимаем, что для успеха в инвестициях необходимо быть финансово грамотным в широком смысле — понимать азы экономики, знать финансовые инструменты, ориентироваться в общественно-политической картине мира и иметь некие практические навыки», — рассказал он.

Кралькин добавил, что в рамках программы участников ждет не только разбор инвестиционного портфеля, но и инвестиционного поведения: как те или иные эмоции влияют на принятие решений инвестором.

«В дальнейшем мы планируем расширять пул образовательных мероприятий, в том числе для школьников, студентов и людей старшего возраста. Сегодня мы еще более остро видим необходимость в деятельности, направленной на повышение уровня знаний, а как следствие — и доверия к отечественным финансовым институтам», — рассказал он.