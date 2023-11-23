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В России продлили квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство России продлило квоты на вывоз удобрений до конца мая 2024 года

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Кабинет министров России принял решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений еще на полгода, теперь они будут действовать до 31 мая 2024 года включительно. Соответствующее постановление, опубликованное на портале правовой информации, подписал премьер России Михаил Мишустин.

Согласно документу, общий объем экспортной квоты составит 16,95 млн тонн, в том числе 9,81 млн тонн на азотные удобрения и еще 7,14 млн тонн — на сложные удобрения.

Похожие меры правительство приняло в мае 2023 года, тогда были введены нетарифные ограничения. Решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке.

В постановлении также говорится, что распределение удобрений между экспортерами поручено Минпромторгу, ведомство должно решить этот вопрос до 27 ноября. При этом квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

С 1 октября 2023 года в России также начали действовать гибкие экспортные пошлины, распространяющиеся на широкий перечень продукции. Размер пошлин в данном случае зависит от курса рубля.

Ранее Мантуров оценил возможность пересмотра экспортных пошлин на удобрения.

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