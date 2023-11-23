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Управляющий «Открытие Холдинга» потребовала миллиарды рублей от экс-совладельцев

Управляющий «Открытие Холдинга» запросила 9,8 млрд рублей от Алекперова и Федуна

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Банк «Открытие»

Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова обратилась в арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать в пользу компании убытки в размере около 9,8 млрд рублей солидарно с бывших совладельцев Вагита Алекперова и Леонида Федуна, а также четырех связанных с ними компаний. Об этом говорится в сообщении Булатовой, опубликованном на Федресурсе.

«Конкурсный управляющий <...> сообщает о подаче заявления о взыскании солидарно с Алекперова Вагита Юсуфовича, Федуна Леонида Арнольдовича, Gatecraft Limited, АО «Капитал», ООО «Резерв Инвест», АО «Частные Активы» в пользу АО «Открытие Холдинг» убытков в размере 9 753 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

При этом основания заявленных Булатовой требований пока неизвестны.

До начала санации банка «ФК Открытие» в августе 2017 года «Открытие Холдингу» принадлежало 66,4% этой кредитной организации.

В октябре Центральный банк России утвердил перечень из 13 системно значимых кредитных организаций на 2023 год. В него вошли те же банки, которые имели этот статус в предыдущие два года, в том числе и банк «Открытие».

На эти 13 банков приходится около 78% активов всего российского банковского сектора.

Ранее россиянам назвали три причины ухудшения кредитной истории.

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