Первые магазины на месте Decathlon откроются в конце ноября

Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что первые магазины спорттоваров Desport намерены открыть в последнюю неделю ноября на месте сетевых магазинов Decathlon. Об этом сообщает ТАСС.

«Desport намерен открыть свои спортивные магазины в последнюю неделю ноября — в начале декабря. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России», — сообщил Евтухов.

По его словам, до конца года откроются 30 магазинов, при этом они будут открываться постепенно, по мере поступления товаров.

Ранее сообщалось, что компания АРМ, которая приобрела российский бизнес спортивного ретейлера Decathlon, запускает новую сеть магазинов спортивных товаров под названием Desport.

Первые торговые точки Desport откроются уже в декабре 2023 года. Ассортимент будет постепенно пополняться за счет собственных торговых марок новой сети, а также других известных брендов, отметили в АРМ. Кроме того, в ближайшее время компания планирует запустить интернет-магазин.

Как пояснили в компании, название Desport происходит от старофранцузского слова «desport», означающего «развлечение», «игра». Именно от него произошло слово «спорт» во многих языках мира. По словам директора по маркетингу сети Матье Кобаррер, это название отражает суть бизнеса — вдохновлять людей к занятиям спортом и физической активностью.

Ранее управляющий магазинами Maag сообщил, что планирует производить одежду в РФ.