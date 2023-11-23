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В ЦБ заявили о снижении роли доллара и евро для экспортеров РФ

ЦБ: доля доллара и евро в выручке 30 крупнейших экспортеров РФ упала с 96 до 17%

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Доля доллара и евро в выручке 30 крупнейших российских экспортеров снизилась с 96% в начале 2022 года до 17% в сентябре текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ЦБ РФ.

По словам директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, основной иностранной валютой для компаний теперь стал китайский юань, а также российский рубль. В Центробанке считают, что снижение использования «токсичных» валют делает бизнес менее уязвимым для санкционных рисков. При этом доля операций в долларах и евро во внешней торговле остается существенной.

Как сообщалось, по итогам октября доля юаня на валютном рынке РФ впервые превысила 50%. Доля доллара держится в районе трети оборотов, доля евро снижается, но пока незначительно.

В конце августа Центробанк России подтвердил достижение рекордной доли расчетов в рублях за экспортные поставки. По данным ведомства, доля отечественной валюты в оплатах от продаж товаров и услуг в страны Америки и Европы в июне достигла исторических максимумов — 26,2% и 53,9% соответственно.

Ранее россиянам назвали неочевидную альтернативу долларам и евро.

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