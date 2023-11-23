Стало известно, что покупают в Москве россияне для сохранения сбережений

Обеспеченные россияне начали скупать элитную недвижимость в Москве, чтобы сохранить свои сбережения в условиях отсутствия широких альтернатив для инвестиций. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

По итогам этого года на рынке элитных новостроек Москвы общая сумма заключенных сделок может составить 176 млрд рублей, что на 73,4% больше значений 2022 года, оценили в NF Group. Объем проданных квартир достигнет 1,35 тыс., что на 57% больше прошлогодних показателей. Основательница Kalinka Екатерина Румянцева ожидает по итогам 2023 года 1,3–1,4 тыс. сделок (рост на 40% за год).

В «Sminex-Интеко» количество заключенных сделок на московском рынке элитной недвижимости уже на 26% превысило значения за весь 2022 год. Управляющий партнер «Intermark Городская Недвижимость» Дмитрий Халин уточнил, что за неполный четвертый квартал продажи в 1,8 раза больше, чем годом ранее. В то же время в Санкт-Петербурге за девять месяцев этого года продажи увеличились лишь на 5%: было заключено 247 сделок, привел данные партнера NF Group Андрей Соловьев.

Он уточнил, что спрос на дорогую недвижимость обеспечивается за счет активности инвесторов, которые ищут понятные и наименее рискованные инструменты вложения денег. Впрочем, такой способ скорее позволяет сохранить средства, а не приумножить их, предупредил Соловьев.

В сентябре 2023 года банки в Московском регионе выдали ипотечных кредитов на рекордные 180,4 млрд рублей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Это исторический рекорд. Подробнее — в нашем материале.

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