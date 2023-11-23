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На Украине допустили дефицит товаров из-за остановки перевозок через польскую границу

«РБК-Украина»: из-за перевозчиков на Украине могут подорожать мясо и молоко

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Виктор Толочко/РИА Новости

Из-за блокирования перевозки через польскую границу на Украине может возникнуть дефицит европейских товаров. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Тысячи грузовиков простаивают в очередях с обеих сторон границы. Учитывая сложившиеся обстоятельства, поток продукции именно из Европы по заблокированным направлениям сократился в разы, что приводит к дополнительным затратам со стороны как украинских, так и европейских производителей», — сообщил агентству «РБК-Украина» генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко.

Хоменко пояснил, что на Украине ранее были широко представлены польские производители мясной и молочной продукции, а также яиц. Возросшая стоимость транспортировки приводит к росту цен на эти товары в потребительском секторе.

При этом от блокировки границы страдают и украинские производители, экспортировавшие свои товары в Польшу и европейские страны.

Польские перевозчики блокируют движение автомобилей через польско-украинскую границу с 6 ноября. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими конкурентами, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

23 ноября сообщалось, что польские перевозчики перекрыли движение грузового транспорта еще на одном пункте пропуска на украинско-польской границе — «Медика».

Ранее на Украине подсчитали убытки из-за блокировки фур на границе с Польшей.

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