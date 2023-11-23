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В Центробанке оценили риски комбинированной ипотеки

Центробанк не увидел больших рисков в комбинированной ипотеке

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Pexels

Центробанк РФ заявил о нейтральном отношении к комбинированной ипотеке. Как сообщил регулятор ТАСС, больших рисков такие банковские схемы не несут.

«Мы в целом относимся нейтрально к комбинированию льготных ипотек по госпрограммам с рыночными продуктами. В таких схемах нет больших рисков, если банк информирует заемщика обо всех условиях и нюансах сделки, а также если не происходит искусственного завышения стоимости жилья», — считают в ЦБ.

Впрочем, Банк России готов принять меры, если компании начнут предоставлять нерыночные займы и будут намеренно завышать стоимость предмета залога.

О том, что в РФ подскочил спрос на комбинированную ипотеку, 23 ноября сообщили «Известия». Такие программы позволяют заплатить одну часть суммы кредита по льготной ставке, а о другую — по рыночной.

Сразу в двух банках рассказали изданию, что спрос на такие займы увеличился на 26% в октябре в сравнении с прошлым месяцем, а в Росбанке они заняли 25% от общего количества выдач по государственным программам.

Ранее Центробанк отметил замедление темпов выдачи ипотек.

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