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Крупнейший производитель лосося в РФ проведет SPO на Мосбирже

«Инарктика» анонсировала вторичное публичное предложение акций на Мосбирже

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российская компания «Инарктика», которая считается крупнейшим производителем морской форели и аквакультурного лосося в стране, анонсировала начало вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

В сообщении указано, что в ходе данного процесса акционеры компании — «ИГС инвест» и «Инарктика Северо-Запад» — намерены продать 3,3 млн обыкновенных акций. Указанное число составляет 4% от общего количества имеющихся у них ценных бумаг.

При этом стоимость одной акции составит от 900 до 968,5 рубля, подчеркивается в заявлении. Как отмечается в публикации, таким образом «Инарктика» рассчитывает увеличить долю своих ценных бумаг в свободном обращении как минимум до 18% и направить вырученные средства на дальнейшее развитие бизнеса.

«Ожидается, что итоговая цена не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах ценового диапазона», — говорится в сообщении.

Представители компании добавили, что подать заявки на участие в SPO можно будет в период с 23 ноября по 29 ноября 2023 года. Однако, если акционеры примут соответствующее решение, прием документов для участия в торгах будет закрыт раньше указанного срока, предупредили в компании.

Ранее в Центральном банке РФ рассказали, как россияне могут вернуть деньги за замороженные за рубежом акции.

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