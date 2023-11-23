Экономист рассказал, чем опасен для Украины переход на военную экономику

Перевод экономики Украины на военные рельсы приведет к катастрофическим последствиям. Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ на YouTube-канале украинского политтехнолога Вадима Карасева.

Как считает Кущ, любая попытка построить военную экономику на Украине закончится «катастрофой» через несколько месяцев, потому что сначала в казну перестанут поступать налоги из-за резкого падения уровня потребления граждан, которым, по его словам, негде будет потреблять, так как не будет магазинов, кафе и подобных мест.

Он подчеркнул, что сектор услуг составляет основную часть ВВП, и его нельзя перевести на военные рельсы. По его оценке, кафе, парикмахерские и прочие заведения дают 60% занятости и основную часть налогов.

22 ноября сообщалось, что Украина потеряла более €400 млн из-за блокировки КПП на границе с Польшей.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.