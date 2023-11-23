Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист рассказал, чем опасен для Украины переход на военную экономику

Экономист Кущ: перевод экономики Украины на военную закончится катастрофой

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Перевод экономики Украины на военные рельсы приведет к катастрофическим последствиям. Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ на YouTube-канале украинского политтехнолога Вадима Карасева.

Как считает Кущ, любая попытка построить военную экономику на Украине закончится «катастрофой» через несколько месяцев, потому что сначала в казну перестанут поступать налоги из-за резкого падения уровня потребления граждан, которым, по его словам, негде будет потреблять, так как не будет магазинов, кафе и подобных мест.

Он подчеркнул, что сектор услуг составляет основную часть ВВП, и его нельзя перевести на военные рельсы. По его оценке, кафе, парикмахерские и прочие заведения дают 60% занятости и основную часть налогов.

22 ноября сообщалось, что Украина потеряла более €400 млн из-за блокировки КПП на границе с Польшей.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий