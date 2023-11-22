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Минэнерго оценило сокращение доходов бюджета от ТЭК

Минэнерго: доходы бюджета от ТЭК сократятся в 2023 году на 3 трлн рублей

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Kin Cheung/AP

Доходы российского бюджета от топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в 2023 году снизятся на 3 трлн рублей по сравнению с 2022 годом и составят 8,6 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замминистра энергетики Павла Сорокина.

По данным Минэнерго, доля ТЭК в ВВП России уменьшится на 2 п.п. до 16%, а в экспорте — на 7 п.п. до 51%. Ранее, в первом полугодии 2023-го, нефтегазовые доходы бюджета сократились в 1,7 раза до 4,2 трлн рублей. Однако к августу показатель почти восстановился благодаря росту цен на нефть. При этом РФ сохранит лидирующие позиции по добыче нефти, газа и угля в мире.

Кроме того, с 2023 года нефтегазовые доходы бюджета РФ вновь будут рассчитываться из базовой цены в $60 за баррель. Дополнительные средства от продажи углеводородов выше этого уровня пойдут в ФНБ.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что рост ВВП России по итогам 2023 года может превысить 3%.

Ранее Совфед одобрил закон о новом российском бюджете.

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