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Цены на нефть упали после новостей о переносе встречи ОПЕК+

Цена барреля Brent упала на 4% до $79 после новостей о переносе встречи ОПЕК+

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Shutterstock

Цена барреля эталонной североморской марки Brent опускалась на 4% до $79 в ходе торгов на лондонской бирже ICE после новостей о переносе встречи альянса ОПЕК+. В него входят Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан.

О переносе встречи на следующую неделю в среду сообщило Bloomberg. Позже делегаты сказали «Прайму», что новостей о переносе не было. Затем информация о переносе появилась на сайте ОПЕК. Из нее следует, что встречи ОПЕК и ОПЕК+ официально перенесены с 25 и 26 ноября на 30 ноября.

14 ноября Международное энергетическое агентство спрогнозировало дефицит нефти в мире на фоне дальнейшего снижения нефтепоставок Россией и Саудовской Аравией. Выгодно ли это России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее финансист назвал цены на нефть фактором в поддержку курса рубля после налогового периода.

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