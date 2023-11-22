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Россиянам рассказали, как рассчитывается налог на вклады

Экономист Татаринцева: налог взимается только с процентов по вкладам

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Накануне стало известно, что доход россиян с процентов по вкладам свыше 1,6 млн рублей будет обложен налогом. Менеджер продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Мария Татаринцева в беседе с РИАМО рассказала, как будет рассчитываться данный сбор.

«Налогом облагаются не сами вклады, а процентный доход по ним. Накопительные счета в том числе. Поэтому при расчете базы надо учитывать, что все проценты будут суммироваться со всех сумм во всех банках и с них рассчитают налог», — объяснила Татаринцева.

Она добавила, что, учитывая вероятность повышения ключевой ставки Центробанка РФ в декабре, планка по налогу может подняться. При этом, процентный доход, полученный по вкладам со ставкой 1% и меньше не облагается налогом, заключила специалист.

Как сообщила газета «Известия», власти рассчитывают получить 101 млрд руб. со вкладов, доходность которых составляет порядка 150 тыс. руб. в год.

Ставка по доходам останется общей для НДФЛ — 13%, то есть с суммы, превышающей 150 тыс. руб., нужно будет заплатить от 19,5 тыс. руб. Расчетами по данным от банков будет заниматься ФНС.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечал, что данные меры связаны с ужесточением кредитно-денежной политики и повышением ключевой ставки до 15%.

Ранее эксперт назвал условия для покупки квартиры в ипотеку при действующих ставках.

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