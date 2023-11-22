Четверть релокантов, находящихся в поиске работы, вернулась в Россию

В Россию вернулось 26% релокантов, которые ищут работу. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина.

«Вернулся каждый четвертый релокант. Это показал наш анализ резюме соискателей-релокантов, которые сменили регион с РФ на другую страну в течение 2022 года, проведенный в октябре этого года. При этом, средний показатель вернувшихся по топ-10 странам, приоритетным для релокации, еще выше – 28%», — сказала она.

По словам Даниной, 80% из числа соискателей на hh.ru предпочитали в 2022 году менять страну с России преимущественно на Казахстан, Грузию, Турцию, Узбекистан, Армению, Киргизию, Сербию, Беларусь, Азербайджан, Таиланд.

«На рост доли вернувшихся за лето могли повлиять сразу несколько факторов: ухудшение экономического положения релокантов, продолжающих за рубежом работать на российские компании, из-за падения курса рубля и сохранения ограничений на трансграничные операции. Во-вторых, вербальные интервенции со стороны властей об отсутствии планов проведения очередной волны частичной мобилизации и ее фактическое отсутствие в сентябре и октябре», — уточнила эксперт.

Третья причина — установившаяся рекордно низкая безработица в стране, рост предлагаемых зарплат на фоне дефицита кадров, что служит сигналом для успешного трудоустройства на Родине, сказала Данина.

«Четвертая причина — истечение нормативных сроков пребывания в странах и трудности с получением вида на жительство или документов на продолжение работы. Пятая — рост требований со стороны компаний-работодателей вернуться в Россию для всех категорий сотрудников, за исключением ИТ-специалистов», — заключила Данина.

hh.ru в октябре проанализировал 29 тыс. резюме уехавших из России в 2022-2023 годах.

Россия открыта для всех, кроме врагов. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября прокомментировал возможность возвращения уехавших из страны граждан.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне возвращения в страну бизнесмена Михаила Фридмана рассказал, что ждет возвращающихся в РФ релокантов.