Экономист рассказал, каким будет курс доллара до Нового года

Курс доллара к концу 2023 года может находиться в середине коридора 85-90 рублей. Об этом «Москве 24» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Он пояснил, что на укрепление российской валюты относительно доллара во многом влияет увеличение количества продаваемой валюты на рынке, которое связано с указом президента России Владимира Путина об обязательной продаже экспортерами валютной выручки.

«Сейчас на рубле также сказывается завершающийся налоговый период. До 27 ноября, до пика налоговых платежей, мы будем видеть укрепление. К концу месяца курс будет в интервале 85-86 рублей за доллар», — спрогнозировал эксперт.

Масленников также отметил, что сложившиеся факторы являются благоприятными для российской валюты.

Накануне в России впервые с июня курс доллара опустился ниже 88 рублей. По мнению финансиста Александра Лосева, в ближайшее время рубль может укрепиться еще сильнее, а в 2024 году доллар может дойти до 80-85 рублей. К концу года доллар будет стоить 85-90 рублей, добавил он.

Ранее финансист не исключил скорого снижения курса рубля.