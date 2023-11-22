Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Китае заявили о желании развивать с Бразилией новую энергетику

Минкоммерции КНР предложило укреплять связи с Бразилией в новой энергетике

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Минкоммерции КНР предложило укреплять связи с Бразилией в области новой энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

«Китай готов воспользоваться возможностью продолжить работу по согласованию стратегий развития с Бразилией, <…> на основе укрепления сотрудничества в традиционных областях активно изучать [возможности] для инвестиционного взаимодействия в таких новых формирующихся направлениях, как новая энергетика, цифровая экономика и технологии 5G», — заявил министр коммерции Китая Ван Шоувэнь на 9-м совещании Китайско-бразильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По словам Вана, Китай и Бразилия демонстрируют прорыв в торгово-экономической сфере. По мнению представителя Китая, Пекин и Бразилиа должны развивать сотрудничество на платформе таких площадок, как БРИКС, «Группа двадцати» и Всемирная торговая организация.

До этого товарообороту между Россией и КНР предрекли новый рекорд.

Ранее анонсировали запуск под Новосибирском терминала для отправки грузов в Китай и страны АТР.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий