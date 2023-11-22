В Китае заявили о желании развивать с Бразилией новую энергетику

Минкоммерции КНР предложило укреплять связи с Бразилией в области новой энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

«Китай готов воспользоваться возможностью продолжить работу по согласованию стратегий развития с Бразилией, <…> на основе укрепления сотрудничества в традиционных областях активно изучать [возможности] для инвестиционного взаимодействия в таких новых формирующихся направлениях, как новая энергетика, цифровая экономика и технологии 5G», — заявил министр коммерции Китая Ван Шоувэнь на 9-м совещании Китайско-бразильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По словам Вана, Китай и Бразилия демонстрируют прорыв в торгово-экономической сфере. По мнению представителя Китая, Пекин и Бразилиа должны развивать сотрудничество на платформе таких площадок, как БРИКС, «Группа двадцати» и Всемирная торговая организация.

До этого товарообороту между Россией и КНР предрекли новый рекорд.

Ранее анонсировали запуск под Новосибирском терминала для отправки грузов в Китай и страны АТР.