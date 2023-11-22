Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спецкредит для рискованных заемщиков может быть ограничен

Спецкредит для рискованных заемщиков хотят ограничить суммой в 100 тыс. рублей

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщила ТАСС, что Банк России работает над специальным кредитным продуктом для граждан с повышенным риском. Такая категория заемщиков сможет брать в банках кредиты на сумму до 100 тыс. рублей.

Хотя ставки будут выше, чем в среднем, это все равно будет более выгодно, чем заем в МФО. По таким кредитам не будут действовать ограничения по полной стоимости кредита. Критерий рискованного клиента пока обсуждается, но показатель долговой нагрузки выше 60% рассматривается как возможный вариант.

Банк России также планирует продлить мораторий на ограничение ПСК для всех кредитов до 1 апреля 2024 года.

В декабре 2022 года Банк России предложил ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга.

Число неплательщиков по кредитам в России превысило 21 млн человек в январе — феврале 2023 года, что на 22% больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий