Спецкредит для рискованных заемщиков может быть ограничен

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщила ТАСС, что Банк России работает над специальным кредитным продуктом для граждан с повышенным риском. Такая категория заемщиков сможет брать в банках кредиты на сумму до 100 тыс. рублей.

Хотя ставки будут выше, чем в среднем, это все равно будет более выгодно, чем заем в МФО. По таким кредитам не будут действовать ограничения по полной стоимости кредита. Критерий рискованного клиента пока обсуждается, но показатель долговой нагрузки выше 60% рассматривается как возможный вариант.

Банк России также планирует продлить мораторий на ограничение ПСК для всех кредитов до 1 апреля 2024 года.

В декабре 2022 года Банк России предложил ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга.

Число неплательщиков по кредитам в России превысило 21 млн человек в январе — феврале 2023 года, что на 22% больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.