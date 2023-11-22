Помощник Путина рассказал о курсе рубля в будущем

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что рубль может продолжить укрепляться, однако не следует ожидать значительных отклонений от текущего курса. Его цитирует «Московский комсомолец».

Орешкин отметил, что коррекция курса рубля произошла в результате восстановления потребительского и инвестиционного спроса. Это привело к увеличению спроса на импортные товары, оплата которых осуществляется в иностранной валюте. Кроме того, снижение цен на нефть также оказывает негативное влияние на курс рубля.

На торгах 21 ноября доллар и евро достигли минимумов с конца июня. Доллар опустился ниже отметки в 88 рублей, а евро — до 95,67 рубля. По мнению экспертов, доллар может продолжить снижаться до отметки в 85 рублей.

В России впервые с июня курс доллара опустился ниже 88 рублей. По мнению финансиста Александра Лосева, этому способствовали принятые в стране меры. В ближайшее время рубль может укрепиться еще сильнее, а в 2024 году доллар может дойти до 80-85 рублей.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.