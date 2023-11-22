В России выявили лидеров по темпам роста продаж ювелирных изделий

По итогам 9 месяцев 2023 года лидерами по темпам роста рынка ювелирной розницы стали Ростов-на-Дону (+33%), Омск (+32%) и Краснодар (+31%). Об этом свидетельствуют данные исследования SOKOLOV, копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Самый высокий средний чек на ювелирные украшения за 9 месяцев 2023 года традиционно зафиксирован в Москве — 12 347 рублей. На втором месте оказался Краснодар (8 867 рублей), сместив на строчку ниже Санкт-Петербург (8 815 рублей). В остальных городах-миллионниках средний чек составляет 5,4-7,9 тысячи рублей.

При этом абсолютными лидерами по совокупным продажам остаются Москва (42,9 млрд рублей) и Санкт-Петербург (15,3 млрд). За ними следуют Екатеринбург(4,1 млрд), Краснодар (3,8 млрд) и Новосибирск (3,6 млрд).

«Драйвером восстановления рынка стали онлайн-продажи, доля которых выросла с 19 до 23% и достигла 50 млрд рублей. Ключевую роль здесь сыграл рост на 95% продаж на маркетплейсах», — отметила руководитель аналитического центра Алина Колпакова.

В целом за 9 месяцев рынок вырос на 13% в денежном выражении и достиг 246 млрд рублей. По итогам года аналитики прогнозируют рост на 12-15%. Более трети всех продаж ювелирных украшений (36,6%) приходится на Центральный федеральный округ. На втором месте ПФО с долей 14,3%.

Лидером продаж остаются кольца и цепочки. Среди женских изделий популярны серьги и подвески, среди мужских — браслеты и часы. По весу лидирует серебро (доля 75%), по выручке — золото (доля 25%) причем наибольшим спросом пользуется красное золото 585 пробы.

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