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Страховщики заявили об уменьшении убытков от действий аферистов

ВСС: ущерб страховщиков от мошенников за 9 месяцев упал на треть

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Depositphotos

Сумма убытков, заявленных российскими страховыми компаниями в правоохранительные органы, за 9 месяцев 2022 года упала примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

По информации ВСС, заявленный страховщиками ущерб от действий мошенников составил 2,5 млрд рублей. Для сравнения, за январь-сентябрь 2021-го этот показатель равнялся 3,7 млрд рублей.

Почти половина ущерба в 2022 году пришлась на ОСАГО – около 1,2 млрд рублей. 553 млн рублей составил ущерб по полисам КАСКО, 459 млн — по имуществу и ответственности.

«В целом в квартал в правоохранительные органы подается порядка 1 тыс. заявлений от страховщиков на мошенников», — сказал председатель комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по противодействию мошенничеству Игорь Фатьянов.

В конце августа в Москве был вынесен приговор группе юристов за аферы со страховыми выплатами на 100 млн рублей.

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