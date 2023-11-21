Стало известно, кого меньше всего коснулось ужесточение условий по кредитам

Ужесточение условий кредитования в России в наименьшей степени коснулось предприятий сельского хозяйства. Об этом сообщает Банк России в своем обзоре по итогам опроса компаний.

По данным регулятора, в ноябре для большинства отраслей условия получения кредитов дополнительно ужесточились, в первую очередь, выросли ставки. При этом спрос на кредиты остается высоким в связи с ожиданиями роста спроса и госзаказами, отмечает ЦБ.

Кроме того, предприятия реже стали повышать отпускные цены на свою продукцию по сравнению с октябрем. Наиболее высокий рост цен сохраняется в торговле.

Вместе с тем инфляционные ожидания бизнеса снизились после роста в предыдущие месяцы, хотя пока значительно превышают докризисные показатели, констатирует регулятор.

В середине ноября стала известна сумма, которую задолжали россияне микрокредитным организациям.

Ранее россиянам назвали три причины ухудшения кредитной истории.