Глазьев раскритиковал действия Запада в области торговли

Международная торговая система находится под угрозой полного разрушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева.

Министр считает, что в связи с переходом к новому мирохозяйственному укладу восстанавливается значение национального суверенитета и международного права. Также, по мнению министра ЕЭК, правила ВТО «вообще все игнорируют». Как пример он привел «произвольное» введение западными странами эмбарго на поставки товаров в РФ и Белоруссию.

Глазьев считает, что новая торговая система должна обеспечивать большее разнообразие, нежели ранее существовавшие модели.

В середине ноября госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС. По его мнению, мир все еще восстанавливается после трудностей пандемии, которая нанесла удар по торговле, путешествиям и туризму. Кроме этого, экономики АТЭС столкнулись с последствиями изменения климата и природными катастрофами.

Ранее экономист указал на снижение торговой значимости Евросоюза для России.