В ФНС исключили «налоговый террор» для тех, кто уклоняется от уплаты налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает работу над механизмом блокировки активов людей, которые могут уклоняться от уплаты налогов. Об этом сообщил глава ведомства Даниил Егоров в беседе с РБК.

По словам Егора, из-за действий недобросовестных налогоплательщиков вне налогообложения оказываются до 50 млрд рублей. Он отметил, что об этом известно, но инструмента для борьбы с этим в России нет. Речь идет об инструменте «ретроспективного условного государственного залога».

Такая мера позволит не допустить вывода основных средств за рубеж, при этом бизнесу не придется останавливать свою работу, уточнил Егоров.

«Как могут остановиться работы, если обеспечительные меры идут на основные средства? Бизнес может пользоваться основными средствами, но не может продать средство производства», — поделился глава ФНС.

При этом он подчеркнул, что говорить о «налоговом терроре» при проверках ФНС не приходится. Чаще всего проверки проводятся не без причины. Если несколько лет назад сначала открывались проверки и потом узнавалось, что внутри бизнеса происходит, то теперь проверки начинаются при наличии мотива.

Ранее глава ФНС доложил президенту РФ Владимиру Путину о рекордном росте налоговых доходов.