Российский бизнес столкнулся с проблемами из-за импортозамещения

Производимое в России оборудование и комплектующие не смогли полностью заместить иностранные аналоги, из-за чего отечественные предприятия, несмотря на санкции, продолжают закупать необходимые приборы за рубежом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос, проведенный Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Большинство компаний сами не готовы замещать иностранную продукцию из-за слабого развития производства и недостатка компетенций, следует из опроса.

Респонденты также пожаловались, что после введения западных санкций сократилось число направлений внешней торговли и, как следствие, ее объемы.

Среди основных проблем импортозамещения более половины представителей бизнеса назвали отсутствие отечественных аналогов или их высокая цена на фоне низкого качества.

Как следует из опроса, поставщиков на российском рынке смогли найти 69% производителей, сырья — 73%, услуг — 76%, софта —79%. При этом подавляющая часть предпринимателей предпочитают закупать оборудование и комплектующие в дружественных юрисдикциях.

Ранее российское правительство приняло постановление об ужесточении контроля за зарубежными операциями компаний РФ.