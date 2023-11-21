В ФНС рассказали о масштабе теневых «площадок» по возврату НДС

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в интервью РБК о теневых площадках по нелегальному возмещению НДС.

Он отметил, что такие площадки по-прежнему являются довольно масштабным явлением. По его словам, они стали изощреннее, поэтому для борьбы с такими площадками требуется привлекать более сложные инструменты.

Глава ФНС указал, что крупные площадки — это те, через которые проходят от нескольких единиц до нескольких млрд руб. Егоров указал, что в России до 1 % всех вычетов по НДС находятся в зоне риска с точки зрения необоснованного возмещения. По его словам, с точки зрения абсолютных сумм это является серьезными цифрами.

«Площадки есть. Выбираем из них крупные, там, где информационная система позволяет их подсвечивать. Но по сравнению с тем, что было раньше, это небо и земля», — пояснил он.

Также глава ФНС Даниил Егоров заявил, что проблемы крупных российских блогеров с неуплатой налогов объясняются тем, что они «быстро выросли», но не перешли на использование «классических моделей создания бизнеса».

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