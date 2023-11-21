В Ozon указали на риск роста цен на товары из-за законопроекта о маркетплейсах

Заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев заявил, что законопроект о работе маркетплейсов, если он будет принят, заставит владельцев онлайн-площадок повышать комиссии для продавцов и посредников на год вперед, что повлияет на стоимость продукции. Как передает РБК, свое заявление Минаев сделал в ходе обсуждения законопроекта в Общественной палате в понедельник.

Уточняется, что на риски для отрасли, которые несет законопроект, указали также участвовавшие в дискуссии представители Wildberries, «Яндекс.Маркета», AliExpress, а также производителей и поставщиков товаров.

В конце сентября группа депутатов внесла в Госдуму поправки в законы «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» и «О защите прав потребителей», регулирующие работу маркетплейсов. Поправки подразумевают юридическое закрепление понятия «маркетплейс», введение ответственности за достоверность размещаемой на платформах информации и порядок применения маркетплейсами штрафов для контрагентов, ограничение возможности изменения договоров оферты одним разом в год и другие положения.

17 ноября стало известно, что председатель правительства Михаил Мишустин отклонил предложение о введении инфраструктурного сбора с маркетплейсов, поскольку такое предложение было бы, скорее всего, переложено на покупателей.

15 ноября Генеральная прокуратура РФ дала правовую оценку правилам пользования торговой онлайн-платформой Wildberries и проверила законность решения маркетплейса о взимании платы за возврат покупки.

Ранее россиянам рассказали, как избежать мошенничества при покупках на маркетплейсах.