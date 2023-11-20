Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ понизил курс доллара на 21 ноября

ЦБ понизил курс доллара на 21 ноября до 88,5 рубля

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Банк России установил на 21 ноября официальный курс доллара на уровне 88,4954 рубля, что на 63 копейки ниже предыдущего показателя. Об этом сообщает ТАСС.

Центробанк также понизил официальный курс евро на 11 копеек, до 96,6597 рубля. Курс юаня же увеличен на 1 копейку, до 12,323 рубля.

До этого директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко заявил, что рубль продолжает укрепляться на фоне продажи иностранной валюты экспортерами. По его словам, стимулом для укрепления российской валюты стал рост ключевой ставки Центробанка РФ.

19 ноября агентство Bloomberg сообщало о прогнозе аналитиков, согласно которому курс рубля установится на отметке 90 рублей за доллар.

15 ноября аналитик инвестиционной компании «Алор Брокер» Андрей Эшкинин рассказал «Газете.Ru», что российский рубль до конца года сможет продолжить рост в текущих условиях, укрепившись еще примерно на 2-4 рубля.

Ранее в МИД России заявили, что доллар США перестает лидировать в мире.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий