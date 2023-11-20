ЦБ понизил курс доллара на 21 ноября

Банк России установил на 21 ноября официальный курс доллара на уровне 88,4954 рубля, что на 63 копейки ниже предыдущего показателя. Об этом сообщает ТАСС.

Центробанк также понизил официальный курс евро на 11 копеек, до 96,6597 рубля. Курс юаня же увеличен на 1 копейку, до 12,323 рубля.

До этого директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко заявил, что рубль продолжает укрепляться на фоне продажи иностранной валюты экспортерами. По его словам, стимулом для укрепления российской валюты стал рост ключевой ставки Центробанка РФ.

19 ноября агентство Bloomberg сообщало о прогнозе аналитиков, согласно которому курс рубля установится на отметке 90 рублей за доллар.

15 ноября аналитик инвестиционной компании «Алор Брокер» Андрей Эшкинин рассказал «Газете.Ru», что российский рубль до конца года сможет продолжить рост в текущих условиях, укрепившись еще примерно на 2-4 рубля.

Ранее в МИД России заявили, что доллар США перестает лидировать в мире.