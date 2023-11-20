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Сбер спрогнозировал финансовый эффект от нейросети GigaChat

Ведяхин: Сбер планирует получить не менее 10 млрд рублей от применения GigaChat

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Пресс-служба Сбера

Сбер рассчитывает получить в 2024 году не менее 10 млрд рублей финансового эффекта от применения нейросети GigaChat, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

«Действительно, GigaChat для нас и научное исследование, и одновременно модель, и продукт, продукт в очень широком смысле этого слова. Мы в следующем году планируем получить не менее 10 миллиардов рублей финансового эффекта от применения GigaChat в бизнесе», - заявил Ведяхин.

Он рассказал, что пока искусственный интеллект «не принимает решений по сложным инвестиционным проектам» в Сбере.

«Но все, что связано с простыми кредитными (решениями - ред.), оборотным кредитованием и подобного рода сделкам - это решается искусственным интеллектом. Процент просрочки - в пределах риск-аппетита с одной стороны, с другой стороны - он лучше, чем по аналогичным кредитам, где принимал решение обычный человек», - пояснил он.

В апреле Сбербанк в режиме тестирования запустил мультимодальную нейросеть GigaСhat, которая умеет поддерживать диалог с пользователем, писать программный код, создавать тексты и картинки. В сентябре банк открыл доступ к этой нейросети для всех желающих.

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