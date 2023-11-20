Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик спрогнозировал курс юаня на текущую неделю

Аналитик Тимошенко: курс юаня на текущей неделе составит 12,25–12,50 рубля

close
100%
Global Look Press

Торговый диапазон юаня на текущей неделе составит 12,25 – 12,50 рубля. Такой прогноз в беседе с РИАМО дал CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, общие настроения в отношении китайской экономики улучшаются, дав возможность прогнозировать дальнейшую стабилизацию курса китайской валюты.

«При этом в ближайшие дни на китайский юань продолжат давить все еще сохраняющиеся экономические риски и все еще неуверенные показатели по нескольким важным отраслям», — продолжил Тимошенко.

Он добавил, что согласно статистике, товарооборот России с Китаем вырос на 27,7%, отечественные поставки в КНР увеличились до $106,5 млрд.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов до этого отмечал, что объем кредитов в юанях в крупнейших банках России с начала года вырос в разы. Аналитик считает, что компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, нуждаются в валютных займах для расчетов с иностранными партнерами.

Ранее Китаю предложили увеличить дефицит ВВП.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий