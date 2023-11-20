Аналитик спрогнозировал курс юаня на текущую неделю

Торговый диапазон юаня на текущей неделе составит 12,25 – 12,50 рубля. Такой прогноз в беседе с РИАМО дал CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, общие настроения в отношении китайской экономики улучшаются, дав возможность прогнозировать дальнейшую стабилизацию курса китайской валюты.

«При этом в ближайшие дни на китайский юань продолжат давить все еще сохраняющиеся экономические риски и все еще неуверенные показатели по нескольким важным отраслям», — продолжил Тимошенко.

Он добавил, что согласно статистике, товарооборот России с Китаем вырос на 27,7%, отечественные поставки в КНР увеличились до $106,5 млрд.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов до этого отмечал, что объем кредитов в юанях в крупнейших банках России с начала года вырос в разы. Аналитик считает, что компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, нуждаются в валютных займах для расчетов с иностранными партнерами.

Ранее Китаю предложили увеличить дефицит ВВП.