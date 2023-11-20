Стало известно, что JP Morgan начал наращивать обороты в России

Американский банк JP Morgan Chase, ранее заявлявший о прекращении деятельности в России, нарастил активы своего российского подразделения более чем в 4 раза за два года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчетности банка.

По итогам 9 месяцев 2023 года активы российского отделения JP Morgan достигли 203 млрд рублей. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассивы выросли на 54,5% и превысили 180 млрд рублей.

По мнению финансового эксперта Ольги Ульяновой рост связан с участием банка в конверсионных операциях и свопах рубля и доллара. Американские банки меньше опасаются вторичных санкций и продолжают работать в РФ.

JP Morgan Chase заявил о прекращении деятельности в России в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине.

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