Forbes составил рейтинг российских инвесторов

Компания «Газпром» вновь заняла первую строчку в рейтинге 30 крупнейших компаний РФ по капитальным вложениям. Рейтинг ранее был опубликован журналом Forbes.

По данным Forbes, инвестиции «Газпрома» в прошлом году составили 2,3 трлн рублей. В текущем году на эти цели компания направит 1,97 трлн рублей.

В десятку крупнейших инвесторов также вошли «Роснефть», «Атомэнергопром», «Арктик СПГ 2», «Норильский никель» и другие. Суммарный объем их вложений рассчитывался за последние пять лет.

«В список вошли 50 компаний, а сумма инвестиций учитывалась за пять лет. В этом году нам пришлось сильно изменить и число участников, и методику. Из-за закрытия финансовой отчетности рейтинг лишился около 40 компаний, которые могли претендовать на участие в нем («Лукойл», РЖД, «Сургутнефтегаз», «Новатэк» и так далее). Поэтому мы сократили число компаний в рейтинге с 50 до 30», — пояснили в Forbes.

Кроме того в рейтинг не были включены инвестиционные фонды и холдинги такие как: «Интеррос», АФК «Система», «Ростех», а также компании-акционеры, являющиеся промежуточным звеном между операционными холдингами и бенефициарами, пишет издание.

До этого Forbes представил рейтинг самых ценных персональных брендов российских спортсменов.

Ранее был опубликован рейтинг регионов по уровню зарплат в 2023 году.