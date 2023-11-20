Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Forbes составил рейтинг российских инвесторов

Forbes: «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших инвесторов России во второй раз

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Компания «Газпром» вновь заняла первую строчку в рейтинге 30 крупнейших компаний РФ по капитальным вложениям. Рейтинг ранее был опубликован журналом Forbes.

По данным Forbes, инвестиции «Газпрома» в прошлом году составили 2,3 трлн рублей. В текущем году на эти цели компания направит 1,97 трлн рублей.

В десятку крупнейших инвесторов также вошли «Роснефть», «Атомэнергопром», «Арктик СПГ 2», «Норильский никель» и другие. Суммарный объем их вложений рассчитывался за последние пять лет.

«В список вошли 50 компаний, а сумма инвестиций учитывалась за пять лет. В этом году нам пришлось сильно изменить и число участников, и методику. Из-за закрытия финансовой отчетности рейтинг лишился около 40 компаний, которые могли претендовать на участие в нем («Лукойл», РЖД, «Сургутнефтегаз», «Новатэк» и так далее). Поэтому мы сократили число компаний в рейтинге с 50 до 30», — пояснили в Forbes.

Кроме того в рейтинг не были включены инвестиционные фонды и холдинги такие как: «Интеррос», АФК «Система», «Ростех», а также компании-акционеры, являющиеся промежуточным звеном между операционными холдингами и бенефициарами, пишет издание.

До этого Forbes представил рейтинг самых ценных персональных брендов российских спортсменов.

Ранее был опубликован рейтинг регионов по уровню зарплат в 2023 году.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий