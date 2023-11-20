Экономист предупредил о возможной рецессии в РФ

В России может начаться неглубокая рецессия (спад экономической активности. — прим. Газеты.Ru) в четвертом квартале текущего года или в первом квартале следующего. Об этом сообщает портал Profinance.ru со ссылкой на аналитика Bloomberg.

Недавнее повышение ключевой ставки до 15% увеличивает вероятность рецессии в РФ примерно до 70% на фоне перспектив сокращения потребления и инвестиций, пишет экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.

В октябре потребительская инфляция в РФ показала значительное замедление (в годовом выражении с поправкой на сезонность. — прим. «Газеты.Ru»). Однако в дальнейшем ценовое давление будет снижаться медленно, т.к. высокие бюджетные расходы продолжают выступать сильным проинфляционным фактором, отмечает Исаков.

«Мы полагаем, что ключевая ставка достигла пика текущего цикла, однако Банк России будет удерживать ее на уровне 15% до марта 2024 года», — считает эксперт.

До этого агентство S&P Global отметило, что экономический рост в РФ бьет рекорды на фоне провала Европы.

Ранее посол РФ оценил влияние антироссийских санкций на экономику Германии.