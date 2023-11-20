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Суд прекратил дело по иску «Роснефти» к «Транснефти»

Суд прекратил дело по иску «Роснефти» об убытках из-за загрязненной нефти

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Судебное производство по иску компании «Роснефть», которая требовала взыскать с компании «Транснефть» компенсацию за убытки из-за инцидента с загрязненной нефтью, прекращено. Данное решение принял девятый арбитражный апелляционный суд, передает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Как указано в материале, речь идет об инциденте на трубопроводе «Дружба». В апреле 2019 года специалисты обнаружили, что по трубопроводу из РФ в другие страны поступает загрязненное топливо с повышенным содержанием хлоридов. В результате экспорт нефти пришлось приостановить.

По данным агентства, в декабре 2023 года арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск «Роснефти» к «Транснефти». Однако первая компания направила жалобу в апелляционный суд, который рассмотрел дело в закрытом режиме.

Окончательное решение суда так и не было опубликовано. Тем не менее, согласно официальной информации, в настоящее время судебное производство по данному иску прекращено.

В материалах инстанции подчеркивается, что в октябре «Роснефть» направила в суд ходатайство. Документ касался полного или частичного отказа компании от искового заявления.

При этом в целом «Роснефть» намеревалась взыскать с «Транснефти» порядка 11,9 млрд рублей по курсу Центрального банка РФ на май 2022 года. Именно тогда организация подала первый иск.

Ранее в Германии заявили о неэффективности введенного западными странами потолка цен на нефть из России.

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