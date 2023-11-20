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Кабмин направит 1 млрд рублей на модернизацию двух аэропортов России

Мишустин: аэропорты в Дагестане и Якутии получат 1 млрд рублей на модернизацию

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство направит один миллиард рублей на модернизацию аэропортов в Дагестане и Якутии. Об этом в ходе совещания сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По словам председателя правительства, благодаря этим средствам в Махачкале построят еще одну взлетно-посадочную полосу, а в Олёкминске уже в 2024 году усовершенствуют аэропорт.

Мишустин отметил, что это будет способствовать увеличению количества рейсов, а пассажиры смогут путешествовать с комфортом.

На прошлой неделе сообщалось, что беспилотники различных типов и птиц в российских аэропортах будут распознавать и при необходимости уничтожать с помощью технологий искусственного интеллекта. Для этого будет применяться радиолокационно-оптический комплекс ROSC-1, который разработало НПО «Алмаз». Он способен отличить беспилотник от птицы — создатели устройства разработали библиотеки данных, которые помогут сравнить информацию от локатора и четко распознать объект.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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