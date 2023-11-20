Уволенный гендиректор OpenAI не вернется в компанию

Сэм Альтман, уволенный с поста гендиректора компании-разработчика чат-бота ChatGPT, не вернется обратно в компанию, хотя ему предлагали. Об этом сообщает издание The Information.

«Сэм Альтман не вернется на пост генерального директора OpenAI, несмотря на усилия руководства компании вернуть его, по словам соучредителя и члена совета директоров Ильи Суцкевера», — говорится в публикации.

18 ноября сообщалось, что совет директоров компании OpenAI уволил с поста гендиректора Сэма Альтмана, поскольку «он не всегда был откровенен в своем взаимодействии с советом».

Место Альтмана временно займет директор по технологиям компании Мира Мурати.

После увольнения Альтмана заявление об уходе из компании подали еще трое ключевых сотрудников: директор по научным исследованиям Якуб Пачоцки, руководитель команды, оценивающей потенциальные риски, связанные с ИИ, Александр Мадри, а также научный исследователь стартапа с семилетним стажем Шимон Сидор. По данным издания Information, увольнение гендиректора стало огромным разочарованием для некоторых сотрудников и еще раз продемонстрировало давно назревающий конфликт внутри компании.

19 ноября стало известно, что компания OpenAI ведет переговоры о продаже акций.

Принадлежащий компании OpenA чат-бот ChatGPT был запущен в конце ноября 2022 года и собрал первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом

Ранее сообщалось, что разработчики ChatGTP начнут делать собственные процессоры.