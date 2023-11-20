Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Протесты в Бангладеш могут спровоцировать мировой дефицит джинсов

«Лента.ру»: забастовки в Бангладеш могут оставить Россию без джинсов

close
100%
Depositphotos

В связи с назревающим политическим кризисом в Бангладеш мир может остаться без такого предмета гардероба, как джинсы. В стране начались массовые забастовки работников фабрик, где шьют этот вид одежды, сообщает Лента.ру.

Некоторые предприятия уже свернули свою деятельность, поэтому если ситуация не изменится, то в начале следующего года Россия и другие страны могут столкнуться с трудностями в получении джинсов.

Крупнейшие заказчики этого вида одежды из Бангладеш, такие как H&M, Zara, Walmart, Calvin Klein, Hugo Boss и другие, уже сталкиваются со сложностями в уменьшении объемов заказов и задержкой поставок. Причиной стали забастовки на фабриках, где работники требуют улучшить условия труда и повысить заработную плату. Зарплата сотрудников предприятий текстильной промышленности в стране составляет всего около $75 в месяц. Это значительно ниже средней заработной платы. Работники предприятий требуют повышения оплаты труда до уровня не менее $243 — средней зарплаты в стране.

До этого аналитики «Ленты.ру» сообщали, что цены на джинсы в России вырастут на 5-10%, а в ближайшее время могут подняться на 35-50% из-за протестов в Бангладеш.

Ранее джинсы с потертостями и необработанным краем назвали актуальной моделью сезона.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий