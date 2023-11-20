Протесты в Бангладеш могут спровоцировать мировой дефицит джинсов

В связи с назревающим политическим кризисом в Бангладеш мир может остаться без такого предмета гардероба, как джинсы. В стране начались массовые забастовки работников фабрик, где шьют этот вид одежды, сообщает Лента.ру.

Некоторые предприятия уже свернули свою деятельность, поэтому если ситуация не изменится, то в начале следующего года Россия и другие страны могут столкнуться с трудностями в получении джинсов.

Крупнейшие заказчики этого вида одежды из Бангладеш, такие как H&M, Zara, Walmart, Calvin Klein, Hugo Boss и другие, уже сталкиваются со сложностями в уменьшении объемов заказов и задержкой поставок. Причиной стали забастовки на фабриках, где работники требуют улучшить условия труда и повысить заработную плату. Зарплата сотрудников предприятий текстильной промышленности в стране составляет всего около $75 в месяц. Это значительно ниже средней заработной платы. Работники предприятий требуют повышения оплаты труда до уровня не менее $243 — средней зарплаты в стране.

До этого аналитики «Ленты.ру» сообщали, что цены на джинсы в России вырастут на 5-10%, а в ближайшее время могут подняться на 35-50% из-за протестов в Бангладеш.

Ранее джинсы с потертостями и необработанным краем назвали актуальной моделью сезона.