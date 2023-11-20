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Казахстанская авиакомпания возобновит полеты в Новосибирск

Казахстанская Qazaq Air с декабря возобновит полеты в Новосибирск

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Shamil Zhumatov/Reuters

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air собирается возобновить регулярные пассажирские рейсы в Новосибирск с декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана. Об этом пишет ТАСС.

«В рамках Транспортной недели в Москве министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев встретился с министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым», — говорится в сообщении. Стало известно, что стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в области воздушного сообщения. Между представителями была достигнута договоренность о возобновлении авиакомпанией Qazaq Air регулярных пассажирских рейсов в российский город Новосибирск.

По информации ведомства, с декабря авиакомпания планирует выполнять рейсы по маршруту Астана — Новосибирск до пяти раз в неделю и по маршруту Усть-Каменогорск — Новосибирск до двух раз в неделю.

Также СМИ писали, что Росавиация предложила российским авиаперевозчикам начать полеты в Пхеньян. Представители регулятора в настоящее время обсуждают с коллегами из КНДР возможности расширения авиасообщения между двумя странами.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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