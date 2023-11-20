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Госдепартамент: арабские страны не будут использовать нефть в качестве оружия

В Госдепе заявили, что арабские страны не будут использовать нефть как оружие

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Hamad I Mohammed/Reuters

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил в интервью газете Financial Times (FT), что Соединенные Штаты Америки уверены в том, что арабские страны не будут использовать нефть в качестве оружия. Он отметил, что несмотря на то, что нефть периодически использовалась в качестве оружия в истории ее торговли, на данный момент таких случаев не происходит.

Хохштейн подчеркнул, что сотрудничество между США и странами-нефтепроизводителями Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, остается прочным. Он также добавил, что арабские страны хорошо понимают позицию США, и хотя мнения между ними не всегда совпадают, они способны работать вместе.

Хохштейн отказался комментировать вопросы о продлении сокращения добычи нефти ОПЕК+ и переговоры с Саудовской Аравией и другими нефтепроизводителями, но отметил наличие регулярных контактов по различным вопросам.

Финансист спрогнозировал цены на нефть на текущую неделю.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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