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Стало известно о сокращении дефицита федерального бюджета РФ

С января дефицит федерального бюджета РФ сократился до 0,7% ВВП

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Pixabay

С января по октябрь дефицит федерального бюджета России сократился до 1,235 триллиона рублей или 0,7% ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, дефицит бюджета за период с января по август достигал 2,361 триллиона, или 1,5% ВВП. С августа бюджет вернулся к профициту.

«В итоге общий накопленный минус за месяц отыграли почти на 30%. В октябре тенденция сохранилась: плюс 464 миллиарда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помог несырьевой экспорт, который скомпенсировал просадку в нефтяном экспорте. По словам аналитика УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, одним из факторов является ускорение инфляции. В таких условиях оборотные налоги, включая НДС, приносят больше. При этом нефтегазовые поступления за тот же период сократились на 26,3%, до 7,21 триллиона рублей.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказывал, что российский бюджет на 2024-2026 годы с большой долей вероятности будет исполнен.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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