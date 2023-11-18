Перевозившее зерно из Одессы судно не пострадало при взрыве мины

Украинское издание «Думская» сообщило, что перевозившее украинское зерно из Одессы судно Georgia S не пострадало при подрыве мины в Черном море.

Судно вышло под флагом Либерии из одесского порта «Южный» с пшеничным зерном на борту. Отмечается, что после подрыва мины капитан судна подал сигнал бедствия, однако оно не пострадало. Сама же мина, по версии издания, была противопехотной и взорвалась в 100 метрах от сухогруза.

Сообщается, что сейчас судно ожидает очереди, чтобы пройти Босфор.

До этого издание «Укррудпром» писало, что балкер Georgia S, который перевозил зерно под флагом Либерии из Одессы, подорвался на мине в Черном море.

Ранее в Мраморном море в Турции столкнулись два сухогруза с зерном. По данным источника, сухогруз Haje Halimeh с пшеницей, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся в Мраморном море с сухогрузом Asomatos, перевозившим зерно из порта Кавказ в России в израильский Ашдод.

Первый сухогруз имеет длину 122 метра и идет под флагом Коморских островов, второй — 169 метров и идет под флагом Панамы. Часть палубы Haje Halimeh была разрушена. Уточняется, что последствий для людей и экологического ущерба в результате происшествия нет.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.