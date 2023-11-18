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Похолодание в России заставило «Газпром» начать отбор газа из подземных хранилищ

«Газпром» начал отбор газа из своих подземных хранилищ

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Global Look Press

Компания «Газпром» начала отбор газа из своих подземных хранилищ. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным издания, мероприятия по отбору начались из-за сезонного понижения температуры воздуха на территории России. Специалисты перевели дожимные компрессорные станции газотранспортного в режим отбора газа из Ставропольского ПХГ — крупнейшего хранилища «Газпрома».

Корпоративное издание «Газовый форпост» отметило, что компания уже отобрала и направила в газовые магистрали около 500 млн кубометров голубого топлива.

Газовики отметили, что дополнительные газовые потоки покроют потребности в топливе жителей Северного Кавказа и республик Закавказья.

До этого «Газпром» выступил с инициативой проиндексировать тарифы газораспределительных организаций на транспортировку газа уже с 1 декабря 2023 года, а не с 1 июля 2024-го. Глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил, что из-за большого объема ввода новых газовых сетей в рамках программы газификации требуется значительный дополнительный рост тарифов. Густов попросил ФАС рассмотреть возможность повышения тарифов для газораспределительных организаций уже с декабря текущего года.

Ранее стало известно, что после официального отказа Европа продолжает закупать российский газ.

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