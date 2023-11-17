США наказали санкциями суда за поставки российской нефти в Индию

Три ходившие под флагом Либерии танкера, которые США внесли в обновленный санкционный список, занимались доставкой российской нефти в Индию. Об этом сообщает Reuters.

Агентство ссылается на данные LSEG и Kpler. Попавшие под рестрикции Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century выгрузили нефть марки Sokol в сентябре. Затем два из трех судов совершили еще один рейс в октябре.

«Сейчас NS Century находится в пути, чтобы 25 ноября доставить партию в индийский город Вадинар», — уточнили в сообщении.

Накануне стало известно, что США включили в список рестрикций три нефтяных танкера под флагом Либерии, якобы перевозивших российскую нефть, позже продававшуюся по цене выше потолка в $60 за баррель.

Также в санкционный перечень попали компании «АБС Электротехника», «Эссет Автоматизация», «Эссет Электро», «Доминион Никольский» и другие.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».