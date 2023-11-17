Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США наказали санкциями суда за поставки российской нефти в Индию

Reuters: попавшие под санкции США танкеры возили российскую нефть в Индию

close
100%
Emrah Gurel/AP

Три ходившие под флагом Либерии танкера, которые США внесли в обновленный санкционный список, занимались доставкой российской нефти в Индию. Об этом сообщает Reuters.

Агентство ссылается на данные LSEG и Kpler. Попавшие под рестрикции Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century выгрузили нефть марки Sokol в сентябре. Затем два из трех судов совершили еще один рейс в октябре.

«Сейчас NS Century находится в пути, чтобы 25 ноября доставить партию в индийский город Вадинар», — уточнили в сообщении.

Накануне стало известно, что США включили в список рестрикций три нефтяных танкера под флагом Либерии, якобы перевозивших российскую нефть, позже продававшуюся по цене выше потолка в $60 за баррель.

Также в санкционный перечень попали компании «АБС Электротехника», «Эссет Автоматизация», «Эссет Электро», «Доминион Никольский» и другие.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий