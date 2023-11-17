Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с курсами для финансовых аналитиков

Мошенники ищут своих жертв среди людей, которые находятся в поиске работы, и предлагают им пройти курсы по торговле на финансовых рынках. Об этом РБК рассказал начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

По его словам, мошенники обучают свою жертву торговле на финансовом и валютном рынках, а затем предлагают вложить в проект собственные и кредитные средства, однако вывести «заработанное» человек не может — все деньги они забирают себе.

Поиск жертв проходит через резюме соискателей на вакансию, где желающих найти работу приглашают занять позицию специалиста отдела аналитики. Затем человека приглашают пройти однодневное бесплатное обучение в «офисе» компании. Там его регистрируют на платформе для торгов, узнают материальное положение и предлагают внести собственные и кредитные средства на счет.

10 ноября в пресс-службе ВТБ рассказали, что мошенники все чаще стали звонить россиянам через приложения для частных объявлений. Отмечается, что мошенники стали использовать эту функцию по выманиванию средств у доверчивых пользователей, так как они видят звонок из приложения и берут трубку, считая, что к ним обратились в связи с объявлением.

Ранее в Госдуме призвали ввести контроль за переводами денег со счетов пенсионеров.