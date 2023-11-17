Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин сорвал овации на ужине с американскими бизнесменами

FT: слова Си о дружбе с США американские бизнесмены встретили бурными овациями

close
100%
Evan Vucci/AP

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на встрече с главами крупных американских компаний. Его слова о Китае как о друге США вызвали бурные овации, пишет Financial Times.

Он отметил, что мир нуждается в том, чтобы Китай и Соединенные Штаты «сотрудничали ради лучшего будущего».

«Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов», — подчеркнул Си Цзиньпин.

В публикации обратили внимание, что на эти слова участники встречи отреагировали «бурными овациями».

Ужин китайского лидера в кругу американской деловой элиты состоялся после его переговоров с президентом США Джо Байденом. Важный итог встречи — курс на возобновление контактов по военной линии. Однако в остальных вопросах стороны не достигли соглашений. Об этом заявил политолог-китаист Андрей Островский.

Байден поставил Си Цзиньпина в неловкое положение, поздравив его жену.

Ранее Блинкена ошеломили слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий