В МИД РФ рассказали о значении АТЭС для экономического сотрудничества в регионе

Правительство РФ рассматривает АТЭС как стержневой механизм для углубления экономического сотрудничества в регионе. На это указал посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Марат Бердыев, передает РИА Новости.

АТЭС представляет собой торгово-экономический форум, участниками которого являются 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом в 2023 году саммит организации проходит в американском городе Сан-Франциско и продлится до 17 ноября.

На мероприятие также прибыли российские дипломаты, включая Бердыева. В этот раз делегацию возглавил заместитель председателя кабинета министров РФ Алексей Оверчук.

«Воспринимаем данный форум в качестве стержневого механизма углубления экономического сотрудничества в АТР», — прокомментировал посол по особым поручениям.

Он добавил, что Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из основных элементов формирующейся многополярной системы международных отношений. Более того, данный регион развивается наиболее быстро по сравнению с другими.

В то же время российский дипломат подчеркнул, что Москва стала членом АТЭС в 1998 году. С того момента страна активно вовлечена в работу организации и все ее тематические процессы, резюмировал Бердыев.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал о контактах российских дипломатов с зарубежными лидерами на полях саммита АТЭС.