Перевозчик Lux Express отменяет автобусные рейсы между РФ и Финляндией

Автобусный перевозчик Lux Express с субботы, 18 ноября, приостановит автобусное движение между Санкт-Петербургом и Хельсинки в связи с предстоящим закрытием границы Финляндии с Россией, передает «Интерфакс», ссылаясь на компанию.

«17 ноября последние рейсы автобусов Lux Express на финском направлении будут с отправлением из Санкт-Петербурга в 15:00 и из Хельсинки в 14:00», — заявили агентству в российском представительстве перевозчика.

Отмечается, что пассажирам, которые приобрели билеты на более поздние даты, Lux Express предлагает поменять их на билеты по другим направлениям или получить компенсационный код на бесплатную поездку на автобусах компании.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о закрытии четырех пограничных переходов на границе с Россией. Пункты «Ваалимаа» , «Нуйямаа» , «Иматра» и Ниирала перестанут работать в ночь на 18 ноября.

Финская таможня уже сообщила, что грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября «практически будет остановлен».

Посольство РФ в Хельсинки заявило, что решение правительства Финляндии о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства.

Ранее Финляндия и Норвегия усилили контроль на границе за автомобилями из России.