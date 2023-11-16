ЦБ сообщил о росте инфляционных ожиданий россиян в ноябре

Инфляционные ожидания россиян в ноябре выросли на один процентный пункт (п.п.) и достигли 12,2%. Об этом свидетельствуют данные опроса «инФОМ», опубликованные на сайте Банка России.

По данным опроса, в октябре инфляционные ожидания составляли 11,2%, снизившись по сравнению с сентябрем на 0,5 п.п., до этого показатель рос с июня.

До этого директор института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина заявила, что, несмотря на рост ключевой ставки Центробанка РФ и нестабильную внешнеполитическую ситуацию, россияне продолжают наращивать потребление.

Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова также заявляла, что ЦБ готов повышать ключевую ставку, пока не увидит стабильного замедления темпов инфляции и инфляционных ожиданий.

16 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что каждый дополнительный процент инфляции за год обходится гражданам страны в 600 млрд рублей.

Ранее годовая инфляция в РФ в октябре ускорилась до 6,69% против 6% в сентябре.