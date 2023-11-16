Сбербанк получил премию за кредитование малого бизнеса

Сбербанк назван лучшим банком в кредитовании малого бизнеса в номинации «Лучший клиентский путь». Награда получена по итогам исследования аналитической и консалтинговой компании Frank RG. Оценка проводилась методом «тайного покупателя» в 25 российских банках.

По словам директора дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексея Шашкина, цифровизация бизнес-процессов и улучшение клиентского пути — один из основных фокусов развития Сбера, и это отражается и работе компании с сегментом малого бизнеса.

«Сегодня предприниматели и юридические лица могут получить заемные средства в Сбере в любое время суток и без посещения отделений банка, а решение по заявке принимается за 3 минуты. Ежедневно более 1,5 тыс. малых и микропредприятий получают кредиты в Сбере онлайн, что составляет более 80% от всех выданных кредитов», — рассказал Шашкин.

В Сбере отметили, что этом году компания впервые предложила предпринимателям бесплатный эквайринг на 3 месяца во время акции «Зеленая неделя для бизнеса».

Кроме того, до 17 ноября включительно корпоративные клиенты могут получить бонусы и другие предложения от банка и его партнеров: бесплатные пакеты услуг на расчетно-кассовое обслуживание, сниженную на 1,5% ставку по заключенным в этот период лизинговым сделкам, льготную ставку по факторингу для поставщиков федеральных торговых сетей.